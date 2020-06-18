Песков о статье Путина: ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему статья Владимира Путина была опубликована именно в американском издании National Interest.
По словам Пескова, "ориентировались на солидное издание." Статья российского лидера посвящена Второй Мировой войне, ее предтече и последствиях, а также исторической правде.
- Статья довольно объемная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди, - рассказал Песков РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru писал об основных тезисах, приведенных в статье. Среди них такие высказывания:
- Несправедливо заявлять, что начало Второй Мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа, все ведущие страны до некоторой степени разделяют ответственность.
- Скандальная резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, искажает историю и чревата реальной опасностью.
- Нет никаких реальных архивных документов, подтверждающих, что СССР планировал превентивный удар против Германии.
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ИСТОЧНИК KP.RU