Умер Сергей Хрущев, сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС
В четверг, 18 июня, на 85-м году жизни в США умер сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущев - Сергей Хрущев. О его смерти сообщил друг - Марк Гаррисон.
Сергей был доктором технических наук, профессором и героем Социалистического Труда.
- Он умер сегодня. Это трагедия, - рассказал экс-сотрудник посольства США в Москве. На данный момент точные обстоятельства и причина его смерти выясняются.
Свое последнее интервью 11 июня 2020 года Сергей Хрущев дал своему другу, корреспонденту "Комсомолки", Александру Гамову.
В 1991 году Сергея Хрущева пригласили в Университет Брауна в США. Там он читал лекции для студентов по истории холодной войны, где в дальнейшем и остался на постоянное жительство в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Также он имел два гражданства - российское и американское (с 1999 года).
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