2020-06-19T00:32:10+03:00
Общество

Умер Сергей Хрущев, сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС

Сергей Хрущев умер на 85 году жизни
Юлия КЕКОВА
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Скончался Сергей ХрущевСкончался Сергей ХрущевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 18 июня, на 85-м году жизни в США умер сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущев - Сергей Хрущев. О его смерти сообщил друг - Марк Гаррисон.

Сергей был доктором технических наук, профессором и героем Социалистического Труда.

- Он умер сегодня. Это трагедия, - рассказал экс-сотрудник посольства США в Москве. На данный момент точные обстоятельства и причина его смерти выясняются.

Свое последнее интервью 11 июня 2020 года Сергей Хрущев дал своему другу, корреспонденту "Комсомолки", Александру Гамову.

В 1991 году Сергея Хрущева пригласили в Университет Брауна в США. Там он читал лекции для студентов по истории холодной войны, где в дальнейшем и остался на постоянное жительство в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Также он имел два гражданства - российское и американское (с 1999 года).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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