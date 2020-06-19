2020-06-19T01:03:55+03:00
Общество

Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой Telegram

Создатель мессенджера отметил, что такие действия властей "внушают оптимизм"
Юлия КЕКОВА
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Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой TelegramПавел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой TelegramФото: Shutterstock
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой приложения.

По его словам, такие действия российских властей в этом и других направлениях однозначно "внушают оптимизм".

- Я, конечно, надеюсь, что этот положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере, - написал Дуров в Telegram.

Также он поблагодарил россиян, которые продолжали пользоваться мессенджером на протяжении последних двух лет. Он отмечает, что "доверие и поддержка вдохновляли команду все это время".

Ранее сайт kp.ru писал, что Telegram был заблокирован по решению Таганского суда Москвы 13 апреля 2018 года. Причиной этого стало неисполнения российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей дешифровки данных пользователей мессенджера.

Означает ли это, что Telegram передал ключи шифрования? Нет. Администраторы не согласились их передать, однако согласились и дальше сотрудничать по вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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