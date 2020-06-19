Трамп опасается проигрыша на выборах из-за голосования по почте

19 Июнь 2020 2020-06-19T01:51:04+03:00

Американский лидер ранее заявлял, что этот процесс волеизъявления может привести к нарушениям закона

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Американский лидер Дональд Трамп выразил опасения о своем возможном проигрыше на предстоящих президентских выборах из-за голосования по почте, которое поддерживают демократы.

По его мнению, процесс волеизъявления граждан в таком формате - единственный вариант, при котором он имеет риски проиграть другим кандидатам.

- Демократы обманывают, грабят и воруют. Они не посылают бюллетени для голосования в некоторые области, в основном республиканские области, - отметил Трамп, пишет The Washington Times.

ИСТОЧНИК KP.RU