Трамп опасается проигрыша на выборах из-за голосования по почте
Американский лидер Дональд Трамп выразил опасения о своем возможном проигрыше на предстоящих президентских выборах из-за голосования по почте, которое поддерживают демократы.
По его мнению, процесс волеизъявления граждан в таком формате - единственный вариант, при котором он имеет риски проиграть другим кандидатам.
- Демократы обманывают, грабят и воруют. Они не посылают бюллетени для голосования в некоторые области, в основном республиканские области, - отметил Трамп, пишет The Washington Times.
Ранее сайт kp.ru писал, что Twitter впервые отметил твит Трампа знаком недостоверности. В тексте своих постов действующий американский лидер раскритиковал голосование по почте.
- Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем, - говорится в твитте главы государства.
ИСТОЧНИК KP.RU