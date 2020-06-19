19 Июнь 2020 2020-06-19T02:32:02+03:00

На аукционе во Франции продали рисунок Виктора Гюго за 37,5 тысяч евро. Фото: инстаграм

Ожидалось, что цена за произведение "Поднимающийся воздушный шар" не превысит 18 тысяч евро

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Во Франции на аукционе продали произведение Виктора Гюго под названием "Поднимающийся воздушный шар". Рисунок, размером 13 на 11,3 сантиметров, является свидетельством франко-прусской войны и осады Парижа врагами.

Как сообщает аукционный дом Sotheby's, изначально планировалось, что цена за работу художника не превысит 18 тысяч евро (более 1,4 миллиона рублей), однако в процессе картину продали за 37,5 тысяч евро (примерно около 3 миллионов рублей).

Отмечается, что Гюго, бывший также талантливым рисовальщиком, с мастерством смог изобразить в своей работе поднявшийся над крышами и колокольнями церквей Парижа шар. При всем этом сам рисунок был сделан с высокой точки, благодаря чему удалось воспроизвести панораму города.

До некоторых пор об этом произведении не было ничего известно. Несмотря на отсутствие авторской подписи Гюго, эксперты определили, что картина на самом деле была выполнена именно им.

ИСТОЧНИК KP.RU