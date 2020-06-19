2020-06-19T02:32:02+03:00
Звезды

На аукционе во Франции продали рисунок Виктора Гюго за 37,5 тысяч евро

Ожидалось, что цена за произведение "Поднимающийся воздушный шар" не превысит 18 тысяч евро
Юлия КЕКОВА
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На аукционе во Франции продали рисунок Виктора Гюго за 37,5 тысяч евро. Фото: инстаграмНа аукционе во Франции продали рисунок Виктора Гюго за 37,5 тысяч евро. Фото: инстаграм
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Во Франции на аукционе продали произведение Виктора Гюго под названием "Поднимающийся воздушный шар". Рисунок, размером 13 на 11,3 сантиметров, является свидетельством франко-прусской войны и осады Парижа врагами.

Как сообщает аукционный дом Sotheby's, изначально планировалось, что цена за работу художника не превысит 18 тысяч евро (более 1,4 миллиона рублей), однако в процессе картину продали за 37,5 тысяч евро (примерно около 3 миллионов рублей).

Отмечается, что Гюго, бывший также талантливым рисовальщиком, с мастерством смог изобразить в своей работе поднявшийся над крышами и колокольнями церквей Парижа шар. При всем этом сам рисунок был сделан с высокой точки, благодаря чему удалось воспроизвести панораму города.

До некоторых пор об этом произведении не было ничего известно. Несмотря на отсутствие авторской подписи Гюго, эксперты определили, что картина на самом деле была выполнена именно им.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На аукционе во Франции продали рисунок Виктора Гюго за 37,5 тысяч евро
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