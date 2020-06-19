Чемпионат России по футболу возобновляется

19 Июнь 2020 2020-06-19T02:54:13+03:00

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В пятницу, 19 июня, возобновляется сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Перерыв в чемпионате, вызванный пандемией коронавируса, составил 95 дней.

Сообщается, что во время паузы многие клубы временно перешли в режим экономии. они сократили зарплаты игрокам в промежутке от 10 до 50 процентов. Решение возобновить сезон чемпионата в России было принято исполкомом Российского футбольного союза (РФС) еще в середине мая.

Новый календарь с датами проведения игр был утвержден 9 июня, в пятницу должны были состояться два матча - "Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный) и "Сочи" - "Ростов". Однако матчи в Сочи оказалось в подвешенном состоянии. Причиной этому послужили сообщения из Ростова-на-Дону о результатах тестов на коронавирус у шести футболистов команды, которые оказались положительными.

ИСТОЧНИК KP.RU