2020-06-19T02:54:13+03:00
Спорт

Чемпионат России по футболу возобновляется

Причиной длительной паузы стало распространение коронавируса
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Чемпионат России по футболу возобновляетсяЧемпионат России по футболу возобновляетсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 июня, возобновляется сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Перерыв в чемпионате, вызванный пандемией коронавируса, составил 95 дней.

Сообщается, что во время паузы многие клубы временно перешли в режим экономии. они сократили зарплаты игрокам в промежутке от 10 до 50 процентов. Решение возобновить сезон чемпионата в России было принято исполкомом Российского футбольного союза (РФС) еще в середине мая.

Новый календарь с датами проведения игр был утвержден 9 июня, в пятницу должны были состояться два матча - "Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный) и "Сочи" - "Ростов". Однако матчи в Сочи оказалось в подвешенном состоянии. Причиной этому послужили сообщения из Ростова-на-Дону о результатах тестов на коронавирус у шести футболистов команды, которые оказались положительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китай освободил из плена 10 индийских солдат
На Украине закрыли три уголовных дела против Петра Порошенко
Путин показал "тайную комнату" в своем кабинете
Чемпионат России по футболу возобновляется
На аукционе во Франции продали рисунок Виктора Гюго за 37,5 тысяч евро
Трамп опасается проигрыша на выборах из-за голосования по почте
Ученые предсказали крупную экологическую катастрофу в Арктике
Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой Telegram
Как определить рак по запаху пота, рассказала врач
Умер Сергей Хрущев, сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС
Песков о статье Путина: ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди
В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
Умер Михаил Игнатьев, бывший глава Чувашии
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Путин назвал безответственными призывы лишить постоянных членов Совбеза ООН права вето
Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма
Самарский губернатор Дмитрий Азаров проверил, как строят новый мост через Волгу
Минпросвещения признало все выданные в этом году аттестаты действительными
Путин: обвиняющая СССР резолюция Европарламента скандальна и чревата реальной опасностью
Трамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по миру
Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала