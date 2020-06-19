19 Июнь 2020 2020-06-19T03:03:44+03:00

Глава государства не проводит в этом помещении публичных встреч

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Президент России Владимир Путин показал "тайную комнату" в своем кабинете. Секретное помещение внутри имеет разделения, в том числе там есть столовая и комната отдыха.

- Предупреждаю вас, я там ничего не готовил, поэтому там... рабочая атмосфера, - рассказал российский лидер журналистам телеканала "Россия 1", приглашая их в особое место.

Отмечается, что интерьер помещения выполнен в светлых тонах, на одной из стен висит портрет императора Петра I, а рядом с рабочим столом находятся различные рисунки и поделки, которые дарили президенту дети.

Ранее сайт kp.ru писал, что в 2017 году Путин показал свой секретный кабинет в Кремле. В нем он живет и работает. Тогда глава государства тоже предупредил о незначительном беспорядке в комнате.

ИСТОЧНИК KP.RU