2020-06-19T03:22:33+03:00
Политика

На Украине закрыли три уголовных дела против Петра Порошенко

Следователи не увидели состава преступлений
Юлия КЕКОВА
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На Украине закрыли три уголовных дела против Петра ПорошенкоНа Украине закрыли три уголовных дела против Петра ПорошенкоФото: REUTERS
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На Украине Государственное бюро расследований страны приняло решение о закрытии трех уголовных дел против бывшего руководитель государства Петра Порошенко. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Сообщается, что эти дела, в которых фигурировал экс-президент и его окружение, украинские следователи вели более 10 лет.

- На прошлой неделе три производства - о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции в Раде, вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева, а также о назначении членов Высшего совета правосудия - были закрыты, - цитирует слова генпрокурора агентство Укринформ.

Отмечается, что причиной этому стало отсутствия состава преступления.

Сайт kp.ru писал, что на Порошенко завели уголовное дело за томос об отделении украинской церкви. Экс-президент Украины ранее стал подозреваемым по делу о "предоставлении незаконного приказа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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