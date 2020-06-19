Китай освободил из плена 10 индийских солдат

19 Июнь 2020 2020-06-19T03:42:15+03:00

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Властям Китая удалось освободить десять индийских военнослужащих, которые при пограничных столкновений несколько дней назад оказались взяты в плен. Об освобождении людей китайская сторона договорилась в результате переговоров с представителями военного командования Индии.

Все пленные, среди которых были подполковник и три майора, были благополучно возвращены целыми и невредимыми, пишет издание Hindu. Также отмечается, что никто из индийских солдат не пропал без вести.

Напомним, изменение уровня напряженности между двумя странами начались после стычки военных Индии и Китая в долине Галван. В результате произошедшего столкновения в Ладакхе погибли один офицер и двое индийских солдат.

Позже агентство ANI сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, а с китайской - 43 человека были признаны пострадавшими, с учетом тех, кто погиб и был ранен.

ИСТОЧНИК KP.RU