Эксперт развеял мифы об опасности микроволновок

19 Июнь 2020 2020-06-19T04:41:46+03:00

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Эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства", Антон Ястребцев развеял мифы о вреде электромагнитного излучения от СВЧ-печей. Он рассказал, что на самом деле происходит с едой в микроволновке и может ли она быть опасна.

По мнению специалиста, многие убеждены, что при приготовлении блюд в СВЧ-печи, или если же еду просто нужно подогреть, продукты становится облученным, после чего их нельзя употреблять. Однако это не так.

- Все дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2 450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается, - рассказал Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Также он отметил, что никаких существенных изменений в еде не происходит, а сам продукт, после того, как вы выключили печь,ничего не излучает. Однако от работающей микроволновки лучше находится на некотором расстоянии

- Печь во время работы действительно излучает электромагнитные волны. Чаще всего они распространяются примерно на полтора метра, иногда на три, в зависимости от модели печи, - объяснил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU