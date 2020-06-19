2020-06-19T04:41:46+03:00
Общество

Эксперт развеял мифы об опасности микроволновок

Могут ли СВЧ-печи на самом деле "калечить" электромагнитным излучением, рассказал специалист
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Эксперт развеял мифы об опасности микроволновокЭксперт развеял мифы об опасности микроволновокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства", Антон Ястребцев развеял мифы о вреде электромагнитного излучения от СВЧ-печей. Он рассказал, что на самом деле происходит с едой в микроволновке и может ли она быть опасна.

По мнению специалиста, многие убеждены, что при приготовлении блюд в СВЧ-печи, или если же еду просто нужно подогреть, продукты становится облученным, после чего их нельзя употреблять. Однако это не так.

- Все дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2 450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается, - рассказал Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Также он отметил, что никаких существенных изменений в еде не происходит, а сам продукт, после того, как вы выключили печь,ничего не излучает. Однако от работающей микроволновки лучше находится на некотором расстоянии

- Печь во время работы действительно излучает электромагнитные волны. Чаще всего они распространяются примерно на полтора метра, иногда на три, в зависимости от модели печи, - объяснил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России расширили сеть лабораторий для тестирования на COVID-19
Эксперт развеял мифы об опасности микроволновок
Назван самый опасный возраст детей-распространитей коронавируса
Китай освободил из плена 10 индийских солдат
На Украине закрыли три уголовных дела против Петра Порошенко
Путин показал "тайную комнату" в своем кабинете
Чемпионат России по футболу возобновляется
На аукционе во Франции продали рисунок Виктора Гюго за 37,5 тысяч евро
Трамп опасается проигрыша на выборах из-за голосования по почте
Ученые предсказали крупную экологическую катастрофу в Арктике
Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой Telegram
Как определить рак по запаху пота, рассказала врач
Умер Сергей Хрущев, сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС
Песков о статье Путина: ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди
В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
Умер Михаил Игнатьев, бывший глава Чувашии
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Путин назвал безответственными призывы лишить постоянных членов Совбеза ООН права вето
Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма
Самарский губернатор Дмитрий Азаров проверил, как строят новый мост через Волгу
Минпросвещения признало все выданные в этом году аттестаты действительными
Путин: обвиняющая СССР резолюция Европарламента скандальна и чревата реальной опасностью
Трамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по миру
Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала