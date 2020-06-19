2020-06-19T05:01:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В России расширили сеть лабораторий для тестирования на COVID-19

В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день для проведения анализов доступны 747 лабораторий
Юлия КЕКОВА
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В России расширили сеть лабораторий для тестирования на COVID-19В России расширили сеть лабораторий для тестирования на COVID-19Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В России расширили сеть лабораторий для тестирования на наличие коронавируса в организме человека.

Всего в нашей стране сдать анализ на covid-19 можно в разных регионах в 747 лабораториях. Из них 109 - Роспотребнадзора, еще 518 - при государственных медицинских организациях, а также 120 лабораторий частного формата. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент в России обеспечена возможность значительного охвата населения для тестирования на новую инфекцию. Тем временем, отмечается, что все исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех регионах.

- Любая лаборатория на сегодняшний день, включая частные негосударственные лаборатории, имеет право проводить тесты covid-19, - говорится в сообщении ведомства.

Благодаря такому подходу получается расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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