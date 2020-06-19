2020-06-19T05:46:07+03:00
Политика

Помпео обвинил Болтона во лжи и назвал предателем

Книга "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" вызывает бурные обсуждения и споры о ее содержании
Юлия КЕКОВА
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Помпео обвинил Болтона во лжи и назвал предателемПомпео обвинил Болтона во лжи и назвал предателемФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что экс-помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон предатель.

Помпео обвиняет его в распространении "откровенной лжи", а также в предательстве из-за содержания скандальной книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

- Я пока еще не читал книгу, но судя по ее опубликованным фрагментам, Болтон распространяет неправду, полуправду и откровенную ложь, - высказался руководитель внешнеполитического ведомства США, пишет ТАСС.

Также он отметил, что очень печально вспоминать о последней публичной роли Джона Болтона - роль предателя, который нанес ущерб своей стране, нарушив свои священные доверительные отношения с ее народом

- Нашим друзьям по всему миру: вы знаете, что Соединенные Штаты Дональда Трампа - это и есть сила, сила добра в мире, - заключил Помпео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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