2020-06-19T06:24:03+03:00
Наука

Раскрыта тайна "мяча" из Антарктиды

Ученые выяснили, что за ископаемое напоминает форму спущенного мяча
Юлия КЕКОВА
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Раскрыта тайна "мяча" из АнтарктидыРаскрыта тайна "мяча" из АнтарктидыФото: EAST NEWS
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Международной группе ученых удалось выяснить, чем же на самом деле является таинственное и необычное ископаемое в форме спущенного мяча. Исследователи обнаружили его еще в 2011 году в Антарктиде.

Сообщается, что это ни что иное, как яйцо, отложенное миллионы лет назад гигантской морской рептилией. Выводы исследователей опубликованы в журнале Nature.

Изучив ископаемое с использованием микроскопов, удалось обнаружить несколько слоев мембраны, что подтвердило догадку экспертов, что это было именно яйцо с мягкой скорлупой. Примерный возраст ископаемого около 66 миллионов лет.

Из-за того, что яйцо было обнаружено пустым, ученым пришлось проанализировать пропорции тел 259 живых рептилий с размером схожих яиц. Оказалось, что оно, вероятнее всего, было отложено древней морской рептилией мозазавром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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