2020-06-19T06:10:51+03:00
В мире

Трамп анонсировал для США самый высокий ВВП в истории человечества

Этот показатель в Штатах растет с каждым месяцем
Юлия КЕКОВА
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Трамп анонсировал для США самый высокий ВВП в истории человечестваТрамп анонсировал для США самый высокий ВВП в истории человечестваФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в третьем квартале 2020 года будет высоким, причем его отметка будет большой за всю историю человечества. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Times.

По словам президента, данный показатель в Штатах растет буквально с каждым месяцем.

- В III квартале ожидается самый высокий ВВП в истории человечества, - завил Трамп.

Также глава государства добавил, что представители Демократической партии не рады таким успехам страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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