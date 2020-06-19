Трамп анонсировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Этот показатель в Штатах растет с каждым месяцем
Трамп анонсировал для США самый высокий ВВП в истории человечестваФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в третьем квартале 2020 года будет высоким, причем его отметка будет большой за всю историю человечества. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Times.
По словам президента, данный показатель в Штатах растет буквально с каждым месяцем.
- В III квартале ожидается самый высокий ВВП в истории человечества, - завил Трамп.
Также глава государства добавил, что представители Демократической партии не рады таким успехам страны.
ИСТОЧНИК KP.RU