Трамп анонсировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Американский президент Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в третьем квартале 2020 года будет высоким, причем его отметка будет большой за всю историю человечества. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Times.
По словам президента, данный показатель в Штатах растет буквально с каждым месяцем.
- В III квартале ожидается самый высокий ВВП в истории человечества, - завил Трамп.
Также глава государства добавил, что представители Демократической партии не рады таким успехам страны.
- Демократы не хотят открывать экономику после карантина в связи с коронавирусом. Они бьются изо всех сил, - отметил президент США.
Отмечается, что заявление Трампа не совпадает с расчетами Федеральной резервной системы страны, которая ранее спрогнозировала падение ВВП государства на 6,5% в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU