19 Июнь 2020 2020-06-19T06:45:06+03:00

Трамп анонсировал для США самый высокий ВВП в истории человечества Фото: REUTERS

Этот показатель в Штатах растет с каждым месяцем

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в третьем квартале 2020 года будет высоким, причем его отметка будет большой за всю историю человечества. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Times.

По словам президента, данный показатель в Штатах растет буквально с каждым месяцем.

- В III квартале ожидается самый высокий ВВП в истории человечества, - завил Трамп.

Также глава государства добавил, что представители Демократической партии не рады таким успехам страны.

- Демократы не хотят открывать экономику после карантина в связи с коронавирусом. Они бьются изо всех сил, - отметил президент США.

Отмечается, что заявление Трампа не совпадает с расчетами Федеральной резервной системы страны, которая ранее спрогнозировала падение ВВП государства на 6,5% в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU