Новак рассказал о сроках стабилизации рынка нефти

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:41:24+03:00

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Министр энергетики России Александр Новак оценил сроки стабилизации Мирового рынка нефти.

По его мнению, ситуация может сбалансироваться примерно к концу 2020 года или к середине 2021 года. При этом отмечается учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире. Об этом глава ведомства рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Новак также добавил, что страны, которые в мае текущего года не исполняли свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, в минувший четверг подтвердили готовность выйти на 100%-е исполнение соглашения. В течение нескольких месяцев они готовы компенсировать накопленное неисполнение.

Ранее сайт kp.ru писал, что Новак назвал комфортную для России цену на нефть. По словам министра энергетики, спрос на черное золото восстанавливается достаточно быстро. Так, до 2035 года комфортной может считаться стоимость сырья в 50 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU