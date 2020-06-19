Последние новости на утро 19 июня 2020: The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:10:54+03:00

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Последние новости на утро 19 июня 2020 года: The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне. В ней российский президент подчеркнул, что считать причиной начала событий подписанный 23 августа 1939 года пакт о ненападении между СССР и Германий не совсем корректно и даже несправедливо. К началу боевых действий также привело и Мюнхенское соглашение. Согласно ему Чехословакия должна была уступить Германии Судетскую область. Также, по мнению Путина, Вторая мировая началась в том числе и из-за политики западных держав по завершению Первой мировой. Версальский мир 1919 года на тот момент был для Германии несправедливым, а нацунижение вызвало рост радикализма среди жителей страны. В связи с этим, сложившейся ситуацией воспользовались нацисты.

На 85-м году жизни в США умер сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева - Сергей Хрущев. Он был доктором технических наук, профессором и героем Социалистического Труда. На данный момент точные обстоятельства и причина его смерти выясняются.

Американский лидер Дональд Трамп опасается проигрыша на предстоящих президентских выборах. Причина для волнений главы государства - голосование по почте, которое поддерживают демократы. По его мнению, процесс волеизъявления граждан в таком формате - единственный вариант, при котором он имеет риски уступить другим кандидатам.

Путин показал "тайную комнату" в своем кабинете. Секретное помещение, в котором царит рабочая атмосфера, внутри имеет разделения, в том числе там есть столовая и комната отдыха. Интерьер помещения выполнен в светлых тонах, а на одной из стен висит портрет императора Петра I. Рядом с рабочим столом президента находятся различные детские рисунки и поделки, которые ему подарили.

С 19 июня возобновляется сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Перерыв в чемпионате, вызванный пандемией коронавируса, составил 95 дней. Решение возобновить матчи было принято исполкомом Российского футбольного союза (РФС).

Ученые назвали самый опасный возраст детей-распространитей коронавируса. Дошкольники, как правило, не склонны носить маски, не прикасаться к лицу и регулярно мыть руки. Также дети часто любят играть на полу и при удобной возможности тащат в рот разные интересные для них предметы, пробуя их на вкус. Согласно исследованию, наиболее частыми переносчиками являются дети в возрасте до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU