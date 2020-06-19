Расшифрован геном найденного на рынке Пекина коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:52:18+03:00

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Геном коронавируса, выявленного на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади», расшифровал Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая и передал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Как передает китайский эпидемиолог Лю Цзюнь, первоначальные геномные исследования показали, что «пекинский» вирус пришел из Европы, но у него есть «определенные отличия от циркулирующих по европейским странам штаммов». По словам эксперта, коронавирус, выявленный в Пекине, старше современных европейских штаммов.

Лю Цзюнь также рассказал, что отследить точный путь попадания этого коронавируса на рынок в Пекине сложно. Специалист предположил, что вирус мог «укрыться» в партии замороженных продуктов, а пребыв в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации.

Напомним, 11 июня впервые за 56 дней в китайский столице обнаружили локальный случай заражения коронавирусом. В ходе проверки источник заболевания был найден на доске, которую использовали для разделки импортированного лосося на одном из самых больших пекинских рынков «Синьфади». На следующий день инфекция была обнаружен у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции.

В районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного времени, а с 19 июня, Пекин останавливает все пассажирские перевозки с другими регионами Китая. Однако, по словам пекинских властей, ситуацию удалось взять под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU