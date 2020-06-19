Власти Китая обвинили в шпионаже двух граждан Канады
Власти Китая обвинили в шпионаже двух граждан КанадыФото: REUTERS
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Китайские власти предъявили обвинения в шпионаже двум гражданам Канады. Об этом сообщил Верховная народная прокуратура Китая.
Согласно представленной информации, канадца Майкла Ковриг, сотрудника неправительственной организации «Международная кризисная группа», подозревают в шпионаже и сборе разведывательных данных. Другого канадского гражданина Майкла Спэйвора обвиняют в «незаконной передаче информации, представляющей государственную тайну».
ИСТОЧНИК KP.RU