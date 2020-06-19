2020-06-19T07:45:50+03:00
Общество

Рассекречены уникальные документы о первых днях Великой Отечественной войны

Проект «В первые дни Великой Войны» раскрывает шифрограммы, оперативные и разведсводки Генштаба Красной Армии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рассекречены уникальные документы о первых днях Великой Отечественной войны. Фото: сайт Проекта «В первые дни Великой Войны»Рассекречены уникальные документы о первых днях Великой Отечественной войны. Фото: сайт Проекта «В первые дни Великой Войны»
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Министерство обороны России продолжает знакомить с ранее неизвестными архивными документами. На этот раз военное ведомство рассекретило материалы о первых днях Великой Отечественной войны.

Проект «В первые дни Великой Войны», опубликованный на сайте Минобороны, раскрывает шифрограммы, оперативные и разведсводки Генштаба Красной Армии, а также приводит воспоминания участников первых боев и их дневниковые записи.

На сайте опубликован и опрос командиров, которые получили ранения в первые дни военных сражений. В этих материалах они дают оценку войскам Гитлера, а также своим собственным.

«Немцы очень бояться штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят», — рассказывал участник одного из боевых действий.

Кроме того, в материалах приводятся данные, что Красная армия в первые дни войны на отдельных участках фронта сумела отбросить нацистов за советскую границу. В частности, это удалось сделать в районе Рава-Русская Львовской области частям 6-й армии, которая уничтожила 50 немецких самолетов противника.

Также обнародовали оперсводку Генштаба Красной Армии, согласно которой только 12-я армия Юго-Западного фронта обезвредила до 800 солдат противника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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