19 Июнь 2020 2020-06-19T08:10:21+03:00

Трамп рассказал о крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году Фото: REUTERS

Американский лидер заявил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена

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Президент США Дональд Трамп заявил, что знает много интересного о предполагаемом крушении неопознанного летающего объекта в 1947 году в штате Нью-Мексико. По его словам, информация об этом инциденте может быть рассекречена.

Ранее появилась версия о том, что объект, разбившийся близ города Розуэлл в 1947, был внеземным летающим объектом, а его пилот являлся инопланетянином, которого американское правительство захватило и засекретило. Глава Белого дома прокомментировал этот инцидент в интервью своему сыну Дональд Трамп-младший

«Я не буду говорить с тобой, что я об этом знаю, но это очень интересно», - приводит слова американского лидера издание Associated Press News, который на вопрос о возможно рассекречивании данных заявил «Я подумаю об этом»

Напомним, НЛО американские военные встречали и относительно недавно. Так, в конце апреля, чтобы «развеять любые ложные суждения», Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США с «воздушным явлением», которые американские власти характеризуют как «неопознанный летающий объект». Эти «явления» засняли экипажи американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.

Позже в отчете ВМС США появилась информация о том, что С 2013 по 2019 годы пилоты восемь раз встречали в небе неопознанный летающий объект.

ИСТОЧНИК KP.RU