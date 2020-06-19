19 Июнь 2020 2020-06-19T08:29:40+03:00

Названы самые бюджетные цены на путешествия по России в июле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на билеты на июль и составил рейтинг самых дешевых российских направлений, куда можно отправиться на отдых. В список попало сразу несколько южных городов и мест, где множество достопримечательностей.

Эксперты делали анализ исходя из стоимости авиабилета на второй летний месяц. За самое бюджетное путешествие придется заплатить 850 рублей, самое дорогое – 1400 рублей. Цены на проживание в трехзвездочном отеле тоже колеблются от 850 до 1800 рублей за ночь.

Рейтинг самых дешевых направлений:

Москва,

Астрахань,

Волгоград,

Минеральные Воды,

Санкт-Петербург,

Ростов-на-Дону,

Новосибирск,

Набережные Челны,

Барнаул,

Горно-Алтайск,

Омск.

Например, чтобы добраться до Москвы придется заплатить 850 рублей, а ночь в отеле обойдется в 1300 рублей. Полет в Астрахань — 930 и 780 рублей гостиница, дорога в Волгоград обойдется в аналогичную сумму, только проживание чуть дороже – 1000 рублей. Отправляясь в Санкт-Петербург, за дорогу придется заплатить одну тысячу рублей, а за отель - 1400 рублей.

Курортное направление Минеральные Воды тоже не больно ударит по карману путешественника – билет на самолет стоит 1070 рублей.

- Это популярные направления, многие курортные регионы уже принимают туристов без обязательной двухнедельной изоляции.

«Во многих регионах смягчаются карантинные меры, курорты уже принимают туристов, в двухнедельной изоляции сидеть не придётся. Например, в Краснодарском крае отдыхающих ждут в санаториях с медицинской лицензией, для этого нужно купить путевку. В с 1 июля стартует сезон в Крыму, - рассказала RT руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Несмотря на видимые послабления по коронавирусу в России, вирусологи не перестают настаивать на своем: уже осенью в страну вернется вторая волна заболеваемости.

Некоторые страны вынуждены снова возвращать ограничительные меры из-за новых вспышек болезни, сообщает телеканал «360»

ИСТОЧНИК KP.RU