Названы самые бюджетные цены на путешествия по России в июле
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на билеты на июль и составил рейтинг самых дешевых российских направлений, куда можно отправиться на отдых. В список попало сразу несколько южных городов и мест, где множество достопримечательностей.
Эксперты делали анализ исходя из стоимости авиабилета на второй летний месяц. За самое бюджетное путешествие придется заплатить 850 рублей, самое дорогое – 1400 рублей. Цены на проживание в трехзвездочном отеле тоже колеблются от 850 до 1800 рублей за ночь.
Рейтинг самых дешевых направлений:
Москва,
Астрахань,
Волгоград,
Минеральные Воды,
Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону,
Новосибирск,
Набережные Челны,
Барнаул,
Горно-Алтайск,
Омск.
Например, чтобы добраться до Москвы придется заплатить 850 рублей, а ночь в отеле обойдется в 1300 рублей. Полет в Астрахань — 930 и 780 рублей гостиница, дорога в Волгоград обойдется в аналогичную сумму, только проживание чуть дороже – 1000 рублей. Отправляясь в Санкт-Петербург, за дорогу придется заплатить одну тысячу рублей, а за отель - 1400 рублей.
Курортное направление Минеральные Воды тоже не больно ударит по карману путешественника – билет на самолет стоит 1070 рублей.
- Это популярные направления, многие курортные регионы уже принимают туристов без обязательной двухнедельной изоляции.
«Во многих регионах смягчаются карантинные меры, курорты уже принимают туристов, в двухнедельной изоляции сидеть не придётся. Например, в Краснодарском крае отдыхающих ждут в санаториях с медицинской лицензией, для этого нужно купить путевку. В с 1 июля стартует сезон в Крыму, - рассказала RT руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.
Несмотря на видимые послабления по коронавирусу в России, вирусологи не перестают настаивать на своем: уже осенью в страну вернется вторая волна заболеваемости.
Некоторые страны вынуждены снова возвращать ограничительные меры из-за новых вспышек болезни, сообщает телеканал «360»
ИСТОЧНИК KP.RU
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