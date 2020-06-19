Киев предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:38:01+03:00

В Госдуме прокомментировали сообщения о намерении «Нафтогаза» возобновить разработку месторождений около полуострова

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Любые попытки Киева добывать углеводороды на шельфе Чёрного моря у берегов Крыма будут пресечены. Таким образом депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал сообщения о намерении «Нафтогаза» возобновить разработку месторождений, которая была приостановлена после воссоединения полуострова и России.

«Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будем рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России», — приводит слова политика агентство РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что возможное освоение черноморского шельфа должно обсуждаться на уровне министерств иностранных дел России и Украины. При этом должен быть учтен изменившейся из-за нового статуса полуострова морской границы.

«Всё должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям», - заключил он.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова, а также Севастополя

ИСТОЧНИК KP.RU