«Нарушил незыблемое правило»: Порошенко попытался устроить скандал в суде

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:54:32+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд для участия в заседании по делу о его незаконном приказе, побудившем главу внешней разведки к превышению должностных полномочий. Однако экс-лидер незалежной решил не соблюдать правил и сел на место, где обычно располагаются обвинители, а не подследственные.

Дело в том, что при рассадке в зале судебных заседаний Печерского суда обвиняемые должны садиться на местах возле так называемого «аквариума», в котором держат подследственных. «Это правило незыблемо», - отмечает украинское издание strana.ua

В итоге прокурорам, которым не досталось места, пришлось расположиться на местах, где обычно сидят обвиняемые, не содержащиеся под стражей.

Напомним, в минувший четверг, 18 июня, Государственное бюро расследований Украины приняло решение о закрытии трех уголовных дел против Порошенко. Речь идет о делах, которые украинские следователи вели более 10 лет и в которых фигурировал экс-президент, а также его окружение.

Однако в тот же день против Порошенко возбудили новое уголовное дело за томос об отделении украинской церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU