2020-06-19T08:54:32+03:00
Политика

«Нарушил незыблемое правило»: Порошенко попытался устроить скандал в суде

В Печерском суде прошло заседание по делу о незаконном приказе экс-президента Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Порошенко попытался устроить скандал в судеПорошенко попытался устроить скандал в судеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд для участия в заседании по делу о его незаконном приказе, побудившем главу внешней разведки к превышению должностных полномочий. Однако экс-лидер незалежной решил не соблюдать правил и сел на место, где обычно располагаются обвинители, а не подследственные.

Дело в том, что при рассадке в зале судебных заседаний Печерского суда обвиняемые должны садиться на местах возле так называемого «аквариума», в котором держат подследственных. «Это правило незыблемо», - отмечает украинское издание strana.ua

В итоге прокурорам, которым не досталось места, пришлось расположиться на местах, где обычно сидят обвиняемые, не содержащиеся под стражей.

Напомним, в минувший четверг, 18 июня, Государственное бюро расследований Украины приняло решение о закрытии трех уголовных дел против Порошенко. Речь идет о делах, которые украинские следователи вели более 10 лет и в которых фигурировал экс-президент, а также его окружение.

Однако в тот же день против Порошенко возбудили новое уголовное дело за томос об отделении украинской церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ОНК рассказали, в какую камеру попал внук экс-губернатора Хабаровского края
Посольство призвало США прекратить пугать «страшилками о российской угрозе»
Как распознать плохого врача, рассказал Александр Мясников
В Турции Вера Брежнева по ошибке стала женой Владимира Зеленского
Школьникам предоставят дополнительные скидки на ж/д билеты
Женщины реже соглашаются на неполную занятость, в отличие от мужчин
«Нарушил незыблемое правило»: Порошенко попытался устроить скандал в суде
Киев предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Названы самые бюджетные цены на путешествия по России в июле
Трамп рассказал о крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году
Рассекречены уникальные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Власти Китая обвинили в шпионаже двух граждан Канады
Расшифрован геном найденного на рынке Пекина коронавируса
Последние новости на утро 19 июня 2020: The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Новак рассказал о сроках стабилизации рынка нефти
Трамп анонсировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Раскрыта тайна "мяча" из Антарктиды
Помпео обвинил Болтона во лжи и назвал предателем
В России расширили сеть лабораторий для тестирования на COVID-19
Эксперт развеял мифы об опасности микроволновок
Назван самый опасный возраст детей-распространитей коронавируса
Китай освободил из плена 10 индийских солдат