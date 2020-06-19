Женщины реже соглашаются на неполную занятость, в отличие от мужчин

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:50:49+03:00

Ситуация с работой в стране стабилизируется уже к осени, уверены эксперты Фото: Иван ВИСЛОВ

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В апреле число сотрудников, которые перешли в режим неполной занятости, увеличилось в несколько раз. Россиян, которые согласились на данную форму работы, насчитывалось примерно 22,2 миллиона человек.

Стоит отметить, что женщины реже соглашаются на данные условия труда – их стало больше в четыре раза, а мужчин – в семь. Таковы данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Резко сократилось количество тех, кто работает полный день: если в 2019 этот показатель составлял 66,3 млн человек, то за этот же период текущего года - 47,9 млн (28%).

Эксперты связывают изменения на рынке труда с пандемией коронавируса. Многие работодатели, пытаюсь сохранить сотрудников, переводили их на неполный рабочий день. Скорее всего, в ближайшее время ситуация начнет стабилизироваться.

- В отчетах за сентябрь по итогам работы в августе уже будут показатели, сходные с прошлогодними. На фоне этого начнут постепенно восстанавливаться и доходы россиян, - комментирует Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС.

Ранее основатель рекрутингового агентства SuperJob.ru Алексей Захаров объяснил, как сократить разницу в доходах бюджетников из разных регионов России. Он уверен, что заработные платы в таких важных сферах, как образование и здравоохранение, должны быть приравнены к федеральному стандарту, сообщает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU