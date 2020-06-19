19 Июнь 2020 2020-06-19T09:14:40+03:00

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Актриса и певица Вера Брежнева по ошибке стала женой президента Украины Владимира Зеленского. Такую оплошность допустило турецкое издание Hurriyet, которое также приписало паре двоих детей.

Ошибка была допущена в статье о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусной инфекцией. В качестве иллюстрации издание использовало постер из фильма «Восемь лучших свиданий», на котором украинский лидер запечатлен вместе с Верой Брежневой. В этой картине актриса сыграла роль жены героя Владимира Зеленского.

В Турции Вера Брежнева по ошибке стала женой Владимира Зеленского. Обложка газеты

Узнав о допущенной оплошности, издание поменяло фото и на официальном сайте, и в печатной версии.

Напомним, накануне Елену Зеленскую, заболевшую ранее коронавирусом, госпитализировали в одну из больниц Киева. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию. Владимир Зеленский в свою очередь заявил о переходе на особый режим работы в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у его жены.

ИСТОЧНИК KP.RU