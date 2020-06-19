Как распознать плохого врача рассказал Александр Мясников

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:26:10+03:00

Доктор объяснил, что в поведении медработника могут указать на его некомпетентность

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Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие моменты в поведении медицинского работника могут указать на его некомпетентность, и призвал в первую очередь обратить внимание на то, как врач решит проводить лечение.

По словам специалиста, стоит насторожиться, если врач объяснит все проблемы со здоровьем наличием паразитов, начнет лечить гипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц, или выпишет антибиотики при температуре ниже 38 градусов, отсутствии озноба, жара и ломоты в теле.

Мясников отметил, что на отсутствие компетентности врача может указать назначение вместе с антибиотиками противогрибковый препарат или «полезных бактерий», а также рекомендация обезболивающих из группы нестероидных противовоспалительных препаратов пожилым людям с болезнью сердца. Кроме того, об некомплектности говорит совет «восстанавливать хрящ поеданием холодца».

«Я мог бы продолжать этот список очень долго, как вы, наверное, понимаете… Но получится совсем уж мрачно. Тут можно перечислять и про БАДы, и про гомеопатию, и про диагностику по капле крови, и про биорезонанс», - написал он на своей странице в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU