2020-06-19T09:55:19+03:00
Политика

Посольство призвало США прекратить пугать «страшилками о российской угрозе»

В диппредставительстве России прокомментировали обсуждение запрета вывода американских войск из Европы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посольство призвало США прекратить пугать «страшилками о российской угрозой»Посольство призвало США прекратить пугать «страшилками о российской угрозой»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство России в Соединённых Штатах призвало американских законодателей проявить сдержанность при обсуждении запрета вывода войск США из Европы и перестать пугать американцев и европейцев «российской угрозой»

«Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшилками о «российской угрозе», — говорится в сообщении на официальном Twitter-аккаунте дипломатической миссии.

Диппредставительство призвало американских законодателей проявить сдержанность в «эмоциях и суждениях», а также подчеркнуло необходимость поддерживать цивилизованный диалог.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал вывести часть американских военных из Германии. Их количество планируют сократить с 34,5 тысячи до 25 тысяч. Часть военнослужащих должны вернуться на родину, а других могут направить в Польшу. После таких заявлений министр иностранных дел ФРГ назвал отношения Берлина с Вашингтоном «сложными»

В свою очередь Конгресс США внесён законопроект, блокирующий финансирование операции по выводу американских войск из Германии. Конгрессмены утверждают, что такое решение главы Белого дома поставит под угрозу национальную безопасность страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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