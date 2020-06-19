19 Июнь 2020 2020-06-19T09:49:08+03:00

Игорь Ишаев был задержан за вождение в нетрезвом виде

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В ОНК рассказали, в какую камеру попал внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. Молодого человека задержали на 12 суток за вождение в нетрезвом виде. 18 июня он был помещен в спецприемник №2 ГУ МВД по городу Москве.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников отметил, что молодой человек сидит один в трехместной камере, но одиночество ему не нравится.

- Перевести его в другую камеру, где ребят побольше, хотя маловероятно, что он с такими ребятами встречался. Он утверждает, что в спецприемнике он находится впервые, - рассказал Мельников RT.

Во время проверки спецприемника оказалось, что Ишаеву, как и другим арестантам, выдали неполный комплект постельного белья.

- Члены ОНК попросили дежурного выдать всем вторые простыни, полотенца и гигиенические принадлежности — туалетную бумагу, зубную щётку и пасту, — отметил правозащитник.

По словам правозащитника, от первого ужина Игорь Ишаев отказался и выглядел несколько подавленным. Это объясняется тем, что в августе у молодого человека намечена свадьба и он волнуется за свою возлюбленную.

Тем не менее, обжаловать решение суда Ишаев не собирается.

- Он говорит, что не видит в этом смысла. И ещё не намерен больше садиться за руль в России, говорит, что будет ездить с водителем, — уточнил ответственный секретарь ОНК.

Сайт kp.ru сообщал, что 26-летний мажор Игорь Ишаев, внук экс-губернатора Хабаровского края и полпреда в дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева, устроил аварию 17 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU