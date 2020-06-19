Цена нефти Brent выросла после заседания комитета ОПЕК+

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:14:32+03:00

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Прошедшее накануне заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ положительно повлияло на цены нефтепродуктов и дало инвесторам надежду на скорое восстановление спроса

Стоимость нефти в пятницу, 19 июня 2020 года, начала стремительно расти относительно уровня закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 7:45 по московскому времени фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой на лондонской бирже ICE Futures выросла почти на 0,9% и подорожали до отметки 41,87 доллара за баррель.

Нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также прибавила в цене – сырье подорожало на 0,98% и теперь оценивается в 39,22 доллара за баррель.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак оценил сроки стабилизации Мирового рынка нефти. По его словам, ситуация может сбалансироваться примерно к концу текущего года или к середине 2021 года с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU