2020-06-19T10:28:49+03:00
Политика

Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы

На Параде Победы продемонстрируют ракеты способны поражать сверхмалые цели
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде ПобедыНовейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры.

Как сообщает ТАСС по итогам очных репетиций, «Панцирь» участвовал в составе механизированной колонны на колесном шасси «Торнадо-К». Главным отличием от прошлой версии стала кассета с четырьмя мини-ракетами, которая предназначена для борьбы с беспилотниками.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Парад Победы, намеченный по традиции на 9 мая, был перенесен на 24 июня. Россия пригласила принять участие в Параде на Красной площади парадные расчеты 19 государств. В московском Параде примут участие 14 тысяч военнослужащих, в других регионах страны привлекут 64 тысячи военных. В главном военном шествии примут участие около 200 единиц техники, среди которых будет более 75 боевых самолетов и вертолетов.

Последняя ночная репетиция военного парада состоялась в ночь на пятницу, 19 июня, на Красной площади. Генеральная репетиция пройдет в субботу, 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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