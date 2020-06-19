2020-06-19T10:21:09+03:00
Общество

Стала известна причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

Бывший губернатор республики имел хроническое заболевание, его состояние здоровья усугубилось на фоне заражения коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил ИгнатьевМихаил ИгнатьевФото: Иван МАКЕЕВ
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Стала известна причина смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Он умер 18 июня. В мае отставной чиновник заразился коронавирусом и попал в больницу, врачи не разрешили домашнее лечение в связи с его состоянием и госпитализировали. Игнатьев находился в группе риска из-за проблем с сердцем.

- Он неоднократно обращался за медицинской помощью в 2019 году, а в феврале этого года поступил в центр в тяжелом состоянии,- сообщила ТАСС заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова.

Обширный инфаркт стал причиной нарушения работы внутренних органов. Коронавирус усугубил ситуацию, у Игнатьева диагностировали двухстороннюю пневмонию. Он находился на лечении в Санкт-Петербурге. Бывшему губернатору Чувашии было всего 59 лет.

Он ушел с поста главы региона после скандала с вручением ключей сотруднику МЧС, которого Михаил Игнатьев заставил прыгать за ключами от нового служебного автомобиля. Ранее он призывал "мочить" журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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