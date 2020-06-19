2020-06-19T10:50:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки число выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заражённых

Всего в стране число вылечившихся пациентов увеличилось до 324 406 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России за сутки число выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заражённыхВ России за сутки число выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заражённыхФото: Иван МАКЕЕВ
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За прошедшие сутки в России число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило количество заболевших. Так из больниц по выздоровлению от коронавируса выписали 10 443 человек. Таким образом, по состоянию на пятницу, 19 июня, количество выздоровевших в стране увеличилось до 324 406 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб

Согласно представленным данным Оперативного штаба, всего за минувшие сутки в России подтверждено 7 972 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 2 610 (почти 33%) переносят заболевание без каких-либо клинических симптомов. Таким образом, за все время с начала пандемии в стране выявили 569 063 случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Россия остается на третьем месте по количеству инфицированных, но значительно отстает от лидеров - США и Бразилии.

Также за сутки зарегистрировано 181 летальных исхода среди заражённых коронавирусной инфекцией нового типа, и общее число погибших с начала эпидемии в стране увеличилось до 7 841 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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