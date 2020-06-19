Томская область модернизирует систему пассажирских перевозок в регионе

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:44:26+03:00

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18 июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин передал ключи от первых 50-ти автобусов, приобретенных за счет областного бюджета для внутриобластных пассажирских перевозок. Дело в том, что если дорожную проблему власти региона успешно решают, то задача автобусных перевозок в области, казалось, всегда была из разряда неразрешимых: коммерчески выгодные маршруты разбирал частный бизнес, а остальными вынужден был заниматься «Томскавтотранс», что приносило ему миллионные убытки.

«Такая ситуация не могла длиться вечно, - отметил губернатор. - Мы приняли решение создать новую пассажирскую автотранспортную компанию, на 100% принадлежащую Томской области и в течение трех лет ей выделять средства на приобретение в лизинг новых автобусов».

Новая компания уже приобрела 83 автобуса марки «Вектор NEXT». Губернатор вручил ее директору Александру Селищеву ключи от первой партии автобусов.

«Хочу подчеркнуть: такого количества автобусов Томская область не закупала с советских времен! Мы возрождаем целую отрасль! – сказал Сергей Жвачкин, вручая ключи. – Новый автопарк позволит обеспечить главное в пассажирских перевозках: безопасность, комфорт и стабильность рейсов. При этом, уверен, места на рынке пассажирских перевозок хватит всем – и государству, и частникам».

Власти региона кардинальным образом решают проблему внутриобластных перевозок. И это сигнал для города Томска, намекнул губернатор – «быстрее обновляйте свой общественный транспорт».