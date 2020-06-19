Глава МИД Великобритании сравнил коленопреклонение на акциях против расизма с «Игрой престолов»
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что коленопреклонение на акциях против расизма - это символ подчинения, как в "Игре престолов".
Он не встанет колени в знак солидарности с Black Lives Matter. Это движение, сформированное после смерти темнокожего американца Джорджа Флойда в США. По его мнению, полицейские не должны опускаться перед протестующими, иначе показывают, что готовы подчиняться, так же как слабые перед сильными в культовом сериале.
- Я вставал на колени для двух человек - королевы и миссис, когда я попросил ее выйти за меня замуж,- приводит его слова Mirror.
За эти слова министра стали критиковать, причем не только в соцсетях, но и коллеги по правительству. В итоге, Рааб объяснил, что уважает "движение Black Lives Matter и проблемы, которые они хотят решить", но вставать на колени - личный выбор каждого.
- Мы должны быть едины, чтобы справиться с любой дискриминацией и социальной несправедливостью,- уверен министр.
В США полицейские встают на колени перед протестующими.
ИСТОЧНИК KP.RU