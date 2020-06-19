В Союзе туриндустрии спрогнозировали, когда россияне смогут отправиться на отдых за границу

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:00:46+03:00

Границы могут открыть уже в июле Фото: Антон ПИКУС

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Вопрос, когда откроют границы и можно будет отправиться на отдых за рубеж, волнуют миллионы россиян. Многие уверены, что до сентября не стоит надеяться на послабления, а вот в Российском союзе туриндустрии уверены, что это произойдет раньше.

Туристы могут оказаться за пределами страны уже в июле, такую точку зрения высказал президент союза Андрей Игнатьев.

- Я считаю, что уже где-то во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы. Возможно это будет какой-то ограниченный список стран, но скорее всего туристических, - пояснил специалист ИА «НСН».

Пока же россияне осваивают внутренний туризм, причем стараются добираться до места отдыха на личном автомобиле.

- Количество тех, кто выбирает путешествие на авто увеличится. Это вопрос безопасности, - заключил Игнатьев.

Стоит отметить, что цены на путешествия по России пока остаются достаточно бюджетными. В июле сразу несколько южных городов оказались в списке направлений, куда дешевле всего долететь в июля, сообщает RT.

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что власти не собираются искусственно ограничивать выезд граждан за рубеж. Однако точного понимания по срокам открытия границ пока нет. Она отметила, что существующие ограничения вызваны исключительно эпидемиологической ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU