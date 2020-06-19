2020-06-19T11:14:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве вылечили еще 2 271 пациентов с коронавирусом

Общее число выздоровевших в столице увеличилось до 128 385
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве вылечили еще 2 271 пациентов с коронавирусомВ Москве вылечили еще 2 271 пациентов с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 2 271 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число вылечившихся в столице увеличилось до 128 385 человек. Об этом в пятницу, 19 июня 2020 года, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, а также подчеркнула увеличение количество вздоривших.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 2271 пациент» - сообщила вице-мэр столицы.

Кроме того, за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 1 065 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом всего с начала эпидемии в столице выявлено 209 745 заболевших.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России число выздоровевших от коронавируса в очередной раз превысило количество новых заражённых. Так из больниц по выздоровлению от коронавируса выписали 10 443 человек, в то время как заболели 7 972 человек в 83 регионах. Всего же с начала пандемии выявили 569 063 случая заболевания коронавирусом в 85 регионах, а выздоровели уже 324 406 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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