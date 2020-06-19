Доработанный план по восстановлению экономики направлен Путину

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:21:51+03:00

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Проект плана восстановления экономики доработан и направлен президенту Владимиру Путину.

Созданием документа в мае занялось правительство по поручению главы государства. 1 июня антикризисный план направили в Кремль. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом сообщил, что национальный план предусматривает три этапа: на первом планируется стабилизировать экономическую ситуацию в стране до третьего квартала 2020 года, на втором - до второго квартала 2021 года выйти в рост, на третьем - обеспечить устойчивое развитие (третий-четвертый квартал 2021 года).

- План дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны,- сказано на сайте правительства.

В доработанный план вошли предложения представителей Совета федерации. Например, по расширению перечня услуг, которые гражданин сможет получить в электронном виде, по развитию туристической отрасли, поддержке фермерства, стимулированию самозанятости. Были предложения о "новых образовательных технологиях", опыт дистанционного обучения в период пандемии показал, что такой формат проведения уроков необходимо развивать.

- Большинство предложений направлено на социальную поддержку граждан, закрепление новых форм занятости, обеспечение финансовой устойчивости медицинских организаций, а также модернизацию инфекционной службы,- сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

ИСТОЧНИК KP.RU