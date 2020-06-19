2020-06-19T11:24:29+03:00
Политика

Владимир Зеленский требует полноправного членства Украины в Евросоюзе

По словам украинского лидера, «Восточное партнерство» не должно ограничивать амбиции партнеров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Зеленский требует полноправного членства Украины в ЕвросоюзеВладимир Зеленский требует полноправного членства Украины в ЕвросоюзеФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал для незалежной полноправного членства в Евросоюзе, и назвал программу «Восточное партнерство» полезной для Киева, если она приближает страну к членству в Европейском союзе.

«Кому-то достаточно политического диалога, кому — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», - заявил украинский лидер.

Глава незалежной призвал не ограничивать амбиции партнеров в рамках «Восточного партнерства» и отметил, что преимуществами объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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