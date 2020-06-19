2020-06-19T11:34:33+03:00
Общество

Премьер Японии не приедет на Парад Победы в Москву из-за коронавируса

Синдзо Абэ ранее планировал посетить Россию во время торжеств
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву на Парад Победы из-за ситуации с коронавирусом.

- С учетом ситуации с коронавирусом внутри нашей страны и за рубежом премьер Абэ не будет присутствовать на этой церемонии,- сообщил советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма, его слова приводит ТАСС.

Он сообщил, что не знает, получал ли кто-то из японских дипломатов приглашение на Парад.

Еще до переноса торжеств в честь 75-летия Победы Абэ планировал приехать в Россию, его визит должен был начаться 8 мая, а завершиться -10 мая. Японский премьер собирался встретиться в Москве с Владимиром Путиным и провести с ним переговоры. Однако, в апреле, когда коронавирус начал распространяться в мире, Абэ допустил, что приезд придется отложить.

Парад Победы в этом году состоится 24 июня. Свое участие в нем подтвердили президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле отреагировали на заявление, что Путин может играть на Трампе как на скрипке
В Москве прирост новых случаев коронавируса за месяц сократился в 4 раза
Все выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа
В сточных водах Милана был коронавирус еще в декабре 2019 года
Президент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменят
"Голова болеть не может - это кость": Доктор Мясников рассказал о причинах боли
Twitter отметил видео с детьми на странице Трампа как манипуляцию
Пандемия заставила россиян брать кредиты на покупку машин
Когда начнется исследование на иммунитет к коронавирусу рассказал Роспотребнадзор
Премьер Японии не приедет на Парад Победы в Москву из-за коронавируса
Владимир Зеленский требует полноправного членства Украины в Евросоюзе
Доработанный план по восстановлению экономики направлен Путину
В Москве вылечили еще 2 271 пациентов с коронавирусом
В Союзе туриндустрии спрогнозировали, когда россияне смогут отправиться на отдых за границу
Глава МИД Великобритании сравнил коленопреклонение на акциях против расизма с «Игрой престолов»
Томская область модернизирует систему пассажирских перевозок в регионе
В России за сутки число выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заражённых
Дональд Трамп отрицает наличие «болезни Паркинсона»
Российские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков
Стала известна причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Цена нефти Brent выросла после заседания комитета ОПЕК+
Доктор Мясников назвал болезни, вызывающие потерю зрения
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы
В ОНК рассказали, в какую камеру попал внук экс-губернатора Хабаровского края
Посольство призвало США прекратить пугать «страшилками о российской угрозе»