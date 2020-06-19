Премьер Японии не приедет на Парад Победы в Москву из-за коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:34:33+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву на Парад Победы из-за ситуации с коронавирусом.

- С учетом ситуации с коронавирусом внутри нашей страны и за рубежом премьер Абэ не будет присутствовать на этой церемонии,- сообщил советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма, его слова приводит ТАСС.

Он сообщил, что не знает, получал ли кто-то из японских дипломатов приглашение на Парад.

Еще до переноса торжеств в честь 75-летия Победы Абэ планировал приехать в Россию, его визит должен был начаться 8 мая, а завершиться -10 мая. Японский премьер собирался встретиться в Москве с Владимиром Путиным и провести с ним переговоры. Однако, в апреле, когда коронавирус начал распространяться в мире, Абэ допустил, что приезд придется отложить.

Парад Победы в этом году состоится 24 июня. Свое участие в нем подтвердили президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU