Когда начнется исследование на иммунитет к коронавирусу рассказал Роспотребнадзор

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:56:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа проведут в 22 регионах уже в июне этого года. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«На первом этапе, в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации с участием территориальных органов, организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья», - говорится в сообщении ведомства.

Людей для исследования предполагается включить методом случайной выборки. Участие в испытании примет насколько возрастных групп, начиная от детей в возрасте от одного года до 17 лет включительно, а также шесть взрослых возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

В ведомстве отмечают, что полученные данные помогут выявить особенности эпидемического процесса, а также разработать прогнозы развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции и планировать мероприятия по профилактике вируса.

Для непосредственной оценки иммунитета к новой коронавирусной инфекции организуют сероэпидемиологическое исследование с учетом протокола, которое рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Для исследований используют ИФА тест-системы Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора

ИСТОЧНИК KP.RU