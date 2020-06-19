Пандемия заставила россиян брать кредиты на покупку машин

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:46:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Волна коронавируса постепенно отступает, и экономика начинает оживать, а вместе с ней и интерес россиян к кредитам. По данным Банка России, за первую декаду июня объем кредитов физлицам в российских банках вырос на 0,2 процента.

Это, конечно, меньше, чем до пандемии, тогда рост составлял 1,4%, но лучше ситуации в апреле, когда был зафиксировано сокращение на 0,7%.

Спросом пользуются потребительские и автокредиты, кредитные карты. По итогам мая банки выдали около 335 тысяч карт, что на 17% больше, чем в апреле.

Во время кризиса интерес к данному продукту сократился максимально, теперь же ситуация выравнивается. Тем не менее, банки продолжили сокращать доступный заемщикам кредитный лимит - за время карантина он снизился примерно на 7 процентов, до 68 тысяч рублей, - пояснил Российской газете генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Спрос на автокредиты начал расти в июне, в основном это связано с программами господдержки.

- Спрос на машины после пандемии начал восстанавливаться. Сейчас показатели сравнялись с теми, что были в марте, - пояснил вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

Банкиры прогнозируют, что спрос на автомобили будет стабильным. Например, в РГС банке провели опрос, который показал, что 80 процентов россиян планируют приобрести автомобиль в текущем году.

- С одной стороны пандемия коронавируса пошатнула благосостояние россиян, а с другой дала понять, что владение собственным автомобилем - это вопрос личной безопасности и свободы передвижений, - подчеркнула член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. - Впереди лето и осень, периоды отпусков, но в сложившихся обстоятельствах россияне вряд ли смогут покинуть страну на время отдыха, поэтому ставка будет сделана в том числе на внутренний туризм и автопутешествия.

Предположение про автопутешествия подтверждают сразу несколько источников. Согласно опросу сервиса "Авито.Авто", более 40 процентов россиян, которые планируют отпуск этим летом, решили путешествовать на личном автомобиле.

А президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев отметил, что в Китае многие туристы стали путешествовать исключительно на машинах, оплатив при этом поездку гида. Аналогичный опыт стоит перенять и России, пишет ИА "НСН".

ИСТОЧНИК KP.RU