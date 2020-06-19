Twitter отметил видео с детьми на странице Трампа как манипуляцию

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:43:24+03:00

Дональд Трамп хотел упрекнуть в СМИ в искажении фактов, но сам разместил смонтированный ролик Фото: Twitter.com

Президент разместил ролик с титрами CNN, где темнокожий мальчик убегает от светлокожего малыша

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Twitter отметил как манипуляцию видео на странице президента США Дональда Трампа. Согласно политике социальной сети, таким значком отмечают сообщения, которые были специально обработаны, смонтированы. Монтажем оказались титры канала CNN.

Короткий ролик, которым захотел поделиться Трамп, условно разделен на две части. В первой (идет с титрами телеканала) - темнокожий мальчик убегает от белого ребенка. Все это сопровождает текст: "Испуганный малыш убегает от расистского ребенка". Вторая часть, уже под другую музыку, должна объяснить, как дело было на самом деле - оба мальчика бегут навстречу друг другу, обнимаются и только потом темнокожий малыш вырывается вперед, а его приятель бежит за ним вслед.

Видео заканчивается сообщением: "Поддельные новости есть. Если ты что-то видишь, скажи что-нибудь".

В реальности CNN не выпускала ролик с такими титрами про юного расиста. Трамп же хотел показать, насколько СМИ порой может изменить восприятие реальности.

- CNN действительно освещал эту историю, но именно так, как это произошло. Мы продолжим работать с фактами, а не с твиттерами фальшивых видео, - ответили представители CNN в комментариях к посту Трампа.

Видео с детьми на странице Трампа назвали манипуляцией.

ИСТОЧНИК KP.RU