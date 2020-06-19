Президент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменят

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:21:19+03:00

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Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал историю с курортным сбором, которая длится уже больше двух лет, для поддержания местных санаториев и курортов.

«Нет, конечно, эта ситуация не резко увеличивает стоимость. Но мне кажется, что это чистой воды популизм – отмена этого сбора. Поскольку, если нет туристов, с кого его собирать?», -- отметил эксперт.

По словам Голова, сбор просто отменят. «Я думаю, что рано или поздно, наверное, все-таки мы к этому придем. Как дополнительная мера от государства в поддержку внутреннего туризма», - заявил он.

Президент Союза туристических агентств также прокомментировал заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая сообщила, что полноценный туристический сезон может начаться с 1 июля. «Дай бог, чтобы так было. Поскольку без работы сидят тысячи человек, десятки тысяч человек по всей России, я имею в виду турагентов, операторов и так далее (…) Это дает какой-то положительный эффект. Но так, чтобы это максимально влияло на структуру, инфраструктуру или очень сильно отрицательно сказывалось на самих отдыхающих, нет такой статистики», - отметил Голов.

Напомним, в мае в Краснодаре прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о дальнейшей жизни курортной отрасли региона. Он пообещал, что до 1 января 2021 года курортный сбор взиматься не будет

ИСТОЧНИК KP.RU