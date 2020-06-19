2020-06-19T12:21:19+03:00
Общество

Президент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменят

В эфире Радио «Комсомольская правда» Сергей Голов прокомментировал ситуацию в туристической отрасли страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Президент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменятПрезидент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменятФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал историю с курортным сбором, которая длится уже больше двух лет, для поддержания местных санаториев и курортов.

«Нет, конечно, эта ситуация не резко увеличивает стоимость. Но мне кажется, что это чистой воды популизм – отмена этого сбора. Поскольку, если нет туристов, с кого его собирать?», -- отметил эксперт.

По словам Голова, сбор просто отменят. «Я думаю, что рано или поздно, наверное, все-таки мы к этому придем. Как дополнительная мера от государства в поддержку внутреннего туризма», - заявил он.

Президент Союза туристических агентств также прокомментировал заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая сообщила, что полноценный туристический сезон может начаться с 1 июля. «Дай бог, чтобы так было. Поскольку без работы сидят тысячи человек, десятки тысяч человек по всей России, я имею в виду турагентов, операторов и так далее (…) Это дает какой-то положительный эффект. Но так, чтобы это максимально влияло на структуру, инфраструктуру или очень сильно отрицательно сказывалось на самих отдыхающих, нет такой статистики», - отметил Голов.

Напомним, в мае в Краснодаре прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о дальнейшей жизни курортной отрасли региона. Он пообещал, что до 1 января 2021 года курортный сбор взиматься не будет

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле допустили, что список гостей Парада победы скорректируют
В Кремле отреагировали на заявление, что Путин может играть на Трампе как на скрипке
В Москве прирост новых случаев коронавируса за месяц сократился в 4 раза
Все выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа
В сточных водах Милана был коронавирус еще в декабре 2019 года
Президент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменят
"Голова болеть не может - это кость": Доктор Мясников рассказал о причинах боли
Twitter отметил видео с детьми на странице Трампа как манипуляцию
Пандемия заставила россиян брать кредиты на покупку машин
Когда начнется исследование на иммунитет к коронавирусу рассказал Роспотребнадзор
Премьер Японии не приедет на Парад Победы в Москву из-за коронавируса
Владимир Зеленский требует полноправного членства Украины в Евросоюзе
Доработанный план по восстановлению экономики направлен Путину
В Москве вылечили еще 2 003 пациента с коронавирусом
В Союзе туриндустрии спрогнозировали, когда россияне смогут отправиться на отдых за границу
Глава МИД Великобритании сравнил коленопреклонение на акциях против расизма с «Игрой престолов»
Томская область модернизирует систему пассажирских перевозок в регионе
В России за сутки число выздоровевших от коронавируса больше, чем новых заражённых
Дональд Трамп отрицает наличие «болезни Паркинсона»
Российские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков
Стала известна причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Цена нефти Brent выросла после заседания комитета ОПЕК+
Доктор Мясников назвал болезни, вызывающие потерю зрения
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы
В ОНК рассказали, в какую камеру попал внук экс-губернатора Хабаровского края
Посольство призвало США прекратить пугать «страшилками о российской угрозе»