"Голова болеть не может - это кость": Доктор Мясников рассказал о причинах боли
Доктор Александр Мясников объяснил, в чем на самом деле причины головной боли. Об этом он сказал, отвечая на вопрос зрительницы в передаче на канале "Россия-1". Женщина призналась, что у нее постоянно болит голова. На это Александр Мясников ответил - головные боли есть у всех, и паниковать по этому поводу не стоит.
- При обычной головное боли не надо делать МРТ или томографию — толку нет, а найти могут не пойми что,- сказал он.
Причиной недомоганий может быть усталость, неправильное положение головы при работе или во сне. Головная боль возникает при неправильном образе жизни - мало сна, нездоровое питание, отсутствие занятия спортом.
- Сама голова болеть не может – это кость. Болят мышцы, связки – то, что покрывает наш череп,- объяснил доктор.
Обращаться к врачу стоит, когда боль стала нетипичной. Например, когда из-за нее просыпаешься ночью, или когда после таких приступов провисает носогубная складка, немеют конечности, если боли усиливаются при кашле.
ИСТОЧНИК KP.RU