2020-06-19T12:15:17+03:00
Общество

"Голова болеть не может - это кость": Доктор Мясников рассказал о причинах боли

Известный теледоктор заявил, что головная боль есть у всех, но не всегда нужно бежать на МРТ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Александр МясниковАлександр МясниковФото: Иван ПРОХОРОВ
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Доктор Александр Мясников объяснил, в чем на самом деле причины головной боли. Об этом он сказал, отвечая на вопрос зрительницы в передаче на канале "Россия-1". Женщина призналась, что у нее постоянно болит голова. На это Александр Мясников ответил - головные боли есть у всех, и паниковать по этому поводу не стоит.

- При обычной головное боли не надо делать МРТ или томографию — толку нет, а найти могут не пойми что,- сказал он.

Причиной недомоганий может быть усталость, неправильное положение головы при работе или во сне. Головная боль возникает при неправильном образе жизни - мало сна, нездоровое питание, отсутствие занятия спортом.

- Сама голова болеть не может – это кость. Болят мышцы, связки – то, что покрывает наш череп,- объяснил доктор.

Обращаться к врачу стоит, когда боль стала нетипичной. Например, когда из-за нее просыпаешься ночью, или когда после таких приступов провисает носогубная складка, немеют конечности, если боли усиливаются при кашле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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